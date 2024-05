Barça, prêt de 2 ans, vente… Quel avenir pour Xavi Simons ?

Revenu au PSG l’été dernier, Xavi Simons avait été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, il ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir.

Xavi Simons a terminé sa formation au PSG avant de connaître ses premiers matches en professionnel avec les Rouge & Bleu (11 rencontres). En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, il avait décidé de rejoindre le PSV Eindhoven afin d’avoir un temps de jeu régulier, ce qu’il n’était pas sûr d’avoir à Paris. Après une saison brillante aux Pays-Bas (48 matches, 22 buts, 9 passes décisives), le PSG a activé une clause dans son contrat pour le rapatrier contre six millions d’euros. Dans la foulée, il a été prêté au RB Leipzig. En Allemagne, il est un titulaire indiscutable et performe encore (42 matches, neuf buts, quinze passes décisives). À l’approche de la fin de saison, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Un nouveau prêt à Leipzig ?

Ce jeudi matin, la presse catalane fait un point sur ce dossier. Selon Mundo Deportivo, Xavi Simons ne devrait pas rester au RB Leipzig à l’issue de son prêt. Son rêve serait de revenir au FC Barcelone. Le quotidien catalan explique que si le PSG souhaite prêter de nouveau Xavi Simons, c’est le joueur qui aura le dernier mot pour le club qu’il rejoindra. Sport Bild fait aussi un gros point sur l’avenir de l’international néerlandais (21 ans). Mais le média allemand n’évoque pas la possibilité de voir Xavi Simons porter le maillot du Barça la saison prochaine. Le joueur aurait une volonté pour son avenir, avoir une garantie de temps de jeu important et où il pourra s’épanouir lors des deux prochaines saisons.

Un possible transfert contre 60 millions d’euros ?

Selon Sport Bild, Xavi Simons serait sceptique quant à ses chances de jouer régulièrement avec le PSG lors du prochain exercice. Il estimerait aussi que dans des clubs de très haut niveau, la perspective d’être sur le banc le menacerait, au moins dans un premier temps. Le média allemand explique que le PSG pourrait envisager de prêter de nouveau Xavi Simons à Leipzig pour deux ans, soit jusqu’en juin 2026, un an avant la fin de son contrat à Paris. SportBild indique également que le club de la capitale pourrait même envisager la vente du milieu offensif. En effet, si Xavi Simons fait le forcing pour rester en Allemagne, le PSG pourrait se résigner à le vendre contre 60 millions d’euros avec un gros pourcentage sur une possible future revente. SportBild conclut en expliquant que si rien n’est encore acté dans ce dossier, le RB Leipzig fait le forcing pour le convaincre de rester. Et une qualification en Ligue des champions du club allemand serait un grand plus dans cette optique.