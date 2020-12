Blessé au genou lors du match nul entre le FC Barcelone et Eibar (1-1), l’état physique de Philippe Coutinho inquiétait le club catalan, et à juste titre. Aujourd’hui, les Azulgranas ont donné plus de détails sur leur international brésilien. Ce dernier souffre d’une blessure au niveau du ménisque externe du genou gauche.“Il subira une intervention arthroscopique au cours des prochains jours”, précise le communiqué médical du FC Barcelone. Si la durée d’indisponibilité n’a pas été précisée par le club catalan, le média Sport indiquait, ce matin, que l’attaquant barcelonais pourrait être indisponible pendant quatre mois. Une absence qui lui ferait manquer le 8e de finale de Ligue des champions face au PSG (match aller le 16 février, match retour le 10 mars). Depuis le début de la saison, Philippe Coutinho a disputé 14 matches pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives. Pour rappel, Gérard Piqué et Ansu Fati sont également très incertains pour cette double confrontation européenne.