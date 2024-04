Barcelone / PSG – Le groupe parisien avec deux retours

Ce mardi (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG affronte le FC Barcelone en quarts de finale retour de Ligue des champions. Et pour cette rencontre importante, Luis Enrique a convoqué un groupe de 23 joueurs avec deux retours.

Le PSG se prépare pour son quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone. Après leur défaite 2-3 au match aller, les Rouge & Bleu auront à coeur de réaliser un scénario renversant pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 23 joueurs, avec deux retours en défense.

Hakimi et Mukiele de retour

Suspendu lors du match aller, Achraf Hakimi fait son retour dans le groupe parisien. La présence du Marocain aura son importance dans le schéma de jeu de Luis Enrique. Touché à la tête face à Clermont (1-1) il y a une semaine, Nordi Mukiele avait dû déclarer forfait mercredi dernier après avoir effectué des examens supplémentaires auprès d’un spécialiste neurologue. De retour à l’entraînement en fin de semaine dernière, le latéral droit est présent dans le groupe parisien. Mis à part l’absence de Presnel Kimpembe, Luis Enrique pourra compter sur toutes ses forces vives. Avec les retours des joueurs expérimentés, les jeunes Senny Mayulu et Yoram Zague, convoqués au match aller, ne sont pas présents pour ce déplacement à Barcelone.

Le groupe du PSG