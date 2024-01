En clôture de la dix-huitième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade Bollaert contre Lens (0-2). Une nouvelle fois titulaire, Bradley Barcola a réalisé une très belle performance, tout comme Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a repoussé un penalty qui, s’il avait été transformé, aurait complètement changé la physionomie du match. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a encensé ses deux joueurs, dans des propos relayés par Le Parisien. Il a également expliqué son choix de ne faire qu’un seul changement…

Le match

« J’ai été satisfait de tout le match, d’un bout à l’autre. Mon équipe est capable d’être compétitive à tous les matchs et notamment ceux à haute intensité, ça n’a pas fait exception ce soir. La première mi-temps a été très bonne. Vous savez, c’est dur de jouer chez eux. J’ai aimé aussi la deuxième période. Vous, vous avez envie de folie, je vous la laisse. Je désire avant tout contrôler, générer des occasions, marquer, je pense qu’il faut marquer plus, mais à la fin, on a marqué deux buts de plus. Le PSG n’avait pas gagné depuis 14 ans ici et cette fois-ci, avec cette victoire, l’équipe se prépare du mieux possible pour les mois suivants. »

Bradley Barcola

« J’ai trouvé Bradley magnifique. Il a été très bon dans les un contre un, dans la finalisation des actions, il a été présent en défense également. C’est important pour nous d’avoir des jeunes avec un haut potentiel. Exploiter ce potentiel c’est notre objectif. J’ai toujours dit le grand plaisir que j’avais d’avoir des jeunes qui voulaient venir au PSG. Maintenant, c’est le moment de leur faire confiance. »

Pourquoi j’ai élevé la voix sur Soler et Zaïre-Emery ?

« Vous n’avez pas aimé ? (ironique) J’ai été enchanté. La raison pour laquelle vous m’avez vu gesticuler, c’est que je donne beaucoup de consignes à mes joueurs pour les aider. Lens est une des meilleures équipes en termes de pressing, il fallait qu’ils soient troublés dans leur référentiel de jeu, c’est ce qui s’est passé dans ce couloir. Que ce soit Warren‚ Carlos ou Ousmane, ils ont pu attaquer en profondeur. J’ai aimé leur contrôle. Notre but est toujours d’être imprévisible pour l’adversaire. »

Pourquoi n’avoir fait qu’un changement ?

« Je n’ai pas changé car j’ai beaucoup aimé ce que je voyais. Si ça ne tenait qu’à moi je n’aurais rien changé. Mais Carlos Soler avait un carton jaune et il ne fallait pas prendre de risques. Mais personnellement, je n’aurais changé personne. »

Le match de Donnarumma

« C’est l’un des meilleurs gardiens au monde. C’est un des trois meilleurs gardiens. C’est merveilleux d’avoir un gardien comme lui. »