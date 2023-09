Une nouvelle fois titulaire face à Clermont (0-0), l’attaquant Bradley Barcola voit ce match nul comme une contre-performance.

Pour cette rencontre face à la lanterne rouge, Luis Enrique a décidé de mettre une équipe offensive. Et comme face à l’OM (4-0) le week-end dernier, Bradley Barcola était une nouvelle fois titulaire. Et l’ancien Lyonnais a été l’un des rares Parisiens remuants en première période et a aussi réalisé quelques retours défensifs déterminants avant son remplacement en seconde période. En zone-mixte, le joueur de 21 ans est revenu sur ce résultat nul en Auvergne, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Son analyse du match

« Je n’ai pas forcément fait une belle prestation. Je n’ai pas réussi à trouver mes marques sur ce match-là. Collectivement, on a réussi à se créer pas mal de situations mais on n’a pas réussi à vraiment déclencher ce petit truc pour marquer. C’est pour ça que ce soir, on a beaucoup de regrets (…) Faire une prestation comme ça, on est tous déçus. »

Est-ce une contre-performance ?

« Faire un match nul, ici, c’est une contre-performance. On avait vraiment pour ambition de gagner ce match, d’enchaîner (…) Ces matches nuls ne nous font pas avancer. Est-ce qu’on prend du retard ? Je ne sais pas. Il va falloir qu’on essaie de se remettre devant et de gagner tous nos matches de L1. »