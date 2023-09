Les coulisses de l’arrivée de Bradley Barcola au PSG

En toute fin de mercato, Bradley Barcola a rejoint le PSG contre 45 millions d’euros. Même s’il n’a pas le temps de jeu qu’il avait à Lyon, il ne regrette pas son choix.

Dimanche dernier, lors du Classico, Bradley Barcola a été titularisé à la surprise générale. Lors de la large victoire du PSG contre Marseille (4-0), l’ancien lyonnais a réalisé une très belle performance. Il a répondu présent et pourrait de nouveau être titulaire demain après-midi (17 heures, Prime Video) contre Clermont. Lors de son arrivée à Paris en fin de mercato, il savait qu’il n’aurait pas forcément le temps de jeu qu’il a eu à Lyon. Malgré ça, il n’a pas hésité à signer au PSG. Le Parisien explique que la porte d’un départ s’est ouverte pour le joueur formé à Lyon lorsque John Textor n’a entamé aucune discussion au sujet d’une prolongation et d’une revalorisation salariale alors qu’il sortait d’une très bonne deuxième partie de saison avec l’OL (cinq buts et neuf passes décisives).

Il ne regrette pas son choix

Outre le PSG, Manchester City et Chelsea étaient à l’affût pour Bradley Barcola. Côté Rouge & Bleu, Luis Campos a fait part de l’intérêt du club de la capitale pour l’international français dès la fin juin. Le quotidien francilien indique que le conseiller sportif du champion de France en titre a soumis le nom de l’international espoir français à Luis Enrique, quand ce dernier a officiellement été nommé coach du PSG. L’ancien sélectionneur de la Roja, qui connaissait déjà le joueur, a directement validé cette piste, expliquant même qu’il était une priorité. « À Paris, son profil fait l’unanimité à tous les étages. Cela comptera beaucoup pour le joueur. « Le fait de sentir que tout le monde était très enthousiaste autour de sa venue était important pour lui », explique l’un de ses proches. »

🗣️ Luis Enrique : "Barcola ? C'était un objectif du club et pour moi. C'est un joueur international espoir. C’était un objectif clair pour renforcer l'effectif cet été ! Il confirme que ses caractéristiques sont très importantes pour notre équipe"#CF63PSG pic.twitter.com/gFrYqQwBAA — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 29, 2023

Après une discussion avec Luis Enrique, il fait savoir à ses dirigeants qu’il compte quitter Lyon. Chose qui sera effective à la fin du mois d’août. Un mois après son arrivée, il ne regrette pas son choix d’avoir rejoint Paris, « même si son temps de jeu est forcément moindre par rapport à ce qu’il aurait pu avoir chez les Gones« , avance Le Parisien. Bradley Barcola sait qu’il aura des moments pour s’exprimer et que son caractère sur le terrain comme son travail au quotidien vont lui offrir des opportunités. « Et sa titularisation face à Marseille est venue le confirmer après une semaine d’entraînement aussi remarquée que sa prestation. Malgré une personnalité réservée, le grand espoir fait bonne impression en interne et reste dans la continuité de ses expériences à Lyon et en équipe de France Espoirs« , conclut le quotidien francilien.