Il y a plus d’une semaine, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions. Pour cela, les Rouge & Bleu ont renversé le FC Barcelone au Stade de Montjuïc, après avoir perdu la confrontation aller sur le score de 2-3. Et une action a fait tourner la rencontre vers une qualification historique (1-4) pour les joueurs de Luis Enrique. Auteur d’une grande performance, Bradley Barcola a fait basculer le match en provoquant le carton rouge direct de Ronald Araujo à la demi-heure de jeu.

« Au match aller, j’avais eu une action un peu similaire »

Dans un entretien accordé à RMC Sport, le numéro 29 des Rouge & Bleu est revenu sur cette action importante du quart de finale retour de Ligue des champions : « Je savais qu’il allait très vite, Araujo. Sur cette action, je me suis dit que j’allais passer devant lui. Parce qu’au match aller, j’avais eu une action un peu similaire, mais je n’étais pas bien passé devant. Donc il m’avait rattrapé. Là, je me suis dit que j’allais directement passer devant lui et je savais qu’il ne pouvait rien faire. Soit il faisait faute, soit je faisais le un contre un. » Auteur d’une belle performance ce soir-là, avec notamment une passe décisive, l’ailier de 21 ans a expliqué qu’il n’était pas abattu après l’ouverture du score rapide des Barcelonais : « Même pas un peu de doute. Souvent, quand on prend un but, j’ai un réflexe de regarder mes coéquipiers pour voir leur tête. Et là, je n’ai vu aucun doute. Même pas senti un peu de peur. Ça rassure. Je me suis dit: ‘C’est parti, on est tous dans le même état d’esprit’. »