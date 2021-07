Batlles (ESTAC) estime que son équipe n’est pas du tout prête

Avant de recevoir le PSG samedi 7 août (21h/Canal Plus) dans le cadre de la 1ere journée de L1, l’ESTAC devait jouer Manchester City le samedi 31 juillet au Stade de l’Aube. Compte tenu des restrictions sanitaires liées au Covid – notamment au Royaume-Uni – les Skyblues ne viendront pas en France jouer le promu qui appartient au City Football Group. Le premier match de gala pour les Troyens, ce sera donc le PSG. Un match plus important pour Laurent Batlles (45 ans). L’entraîneur de Troyes estime d’ailleurs que son équipe n’est pas du tout prête. “Il y a énormément de travail. On a une ossature qui n’est pas encore prête. Il y a eu pas mal de départs, des joueurs doivent arriver, et d’autres ne savent pas s’ils vont rester ou partir”, commente le technicien dans L’Equipe. “Le club le sait, il manque six ou sept joueurs, des titulaires comme des joueurs de complément. Il va falloir avancer. Août sera très compliqué, il faudra être prêt. Mais pour ça, il faut travailler à l’entraînement avec ton effectif.”