Au terme de la 38e journée de Ligue 1 à Brest, Kylian Mbappé avait ouvertement demandé – au micro de Canal Plus – si le PSG était le meilleur club pour triompher sur la scène européenne. Une façon de conditionner sa prolongation de contrat au mercato à venir du club francilien. Le PSG et son actionnaire semblent avoir pris au mot l’attaquant de 22 ans. Mitchel Bakker, Alessandro Florenzi et Moise Kean sont partis. Gini Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gigio Donnarumma ont signé. Paul Pogba est lui dans le viseur. De quoi agacer à Madrid car le Real avait échoué à signer le joueur sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, et parce qu’il rêve toujours de Kylian Mbappé.

D’ailleurs Marca publie un article intitulé “Pogba pourrait être le prochain «bonbon» pour retenir Mbappé”. Le journal voit dans ce potentiel transfert à au moins 60M€ une façon de mettre un peu de Bleu “dans le vestiaire galactique” du PSG, donc une façon de séduire l’attaquant star. Et de continuer les affaires avec Mino Raiola, son représentant. Oui, mais avant il faut pour le PSG dégraisser. Pour des raisons économiques, et sportives. Il y a notamment trop de milieux de terrain à Paris. Le journal sportif madrilène convient au passage d’une chose : s’il ne prolonge pas, Kylian Mbappé risque de trouver le temps long jusqu’au 30 juin, car la crispation s’annonce énorme.