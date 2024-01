Les féminines du PSG affrontent le Bayern Munich pour le compte de la dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Une rencontre décisive qui permettrait aux Parisiennes de finir à la tête du groupe.

Éviter la désillusion

En novembre dernier, le club de la capitale avait perdu ses deux premiers matchs de C1. Un match face au Bayern Munich et un autre contre l’Ajax Amsterdam. Pourtant, les joueuses de Jocelyn Prêcheur ont renversé la tendance. Elles ont enchaîné trois victoires consécutives et sont maintenant premières de leur groupe. En affrontant le club allemand, il faudra éviter l’élimination. Parce que oui, les Parisiennes peuvent se faire éliminer dès ce soir si elles perdent et que dans le même temps l’Aiax l’emporte face à l’AS Rome. Une première place permettrait d’éviter les grosses écuries en phase finale comme Chelsea, Barcelone ou Lyon.

Composition officielle des Féminines du PSG :

Picaud – Le Guilly, Hunt, De Almeida, Karachaoui – Geyoro, Groenen, Bachmann – Baltimore, Chawinga, Katoto