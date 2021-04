Bayern / PSG : les compositions officielles

Sur la route d’Istanbul, le PSG est passé par Barcelone, il est ce soir à Munich, étape dangereuse, froide (-4°C) et potentiellement fatale. Le club allemand (invaincu en Ligue des champions depuis 19 matches) sera privé de Robert Lewandowski (genou), et de Serge Gnabry (Covid). Paris devra faire sans Marco Verratti ni Alessandro Florenzi (Covid). Leo Paredes est suspendu. Autres défections : Layvin Kurzawa, Juan Bernat et Mauro Icardi. En conséquence, Mauricio Pochettino a choisi comme latéraux Colin Dagba et Abdou Diallo. On trouve la paire Gueye-Danilo dans l’entrejeu, à gauche la surprise Julian Draxler (préféré à Moise Kean sur des critères physiques et d’expérience), à droite Angel Di Maria. Neymar va évoluer proche de Kylian Mbappé en pointe. Côté Bayern, Hernandez a été préféré à Davies en tant que latéral gauche. Choupo-Moting est bien titulaire en n°9.

Feuille de match du FC Bayern / PSG

Quart de finale aller de l’UEFA Champions League | Mercredi 7 avril 2021 à 21 heures au Fußball Arena München | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Mateu Lahoz (ESP)