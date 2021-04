Neymar suspendu trois matches dont un avec sursis

Exclu contre Lille après deux gestes d’humeur, Neymar sait déjà qu’il manquera le match de Ligue 1 avec le PSG contre Strasbourg samedi après-midi (17 heures, Canal Plus). Son accrochage avec Tiago Djalo jusque dans les couloirs du Parc des Princes avait également été consigné dans les rapports des officiels. Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP se réunissait pour définir les sanctions. Elle a délibéré et décidé de sanctionner Neymar de trois matches de suspension dont un avec sursis. Le Lillois Tiago Djalo écope lui de deux matches de suspension dont un avec sursis. Idrissa Gueye et Leandro Paredes sont suspendus un match (troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle). Comme Neymar ils manqueront le PSG/ASSE dimanche 18 avril (13h).