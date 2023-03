Après un premier acte plutôt convaincant, le PSG a complètement sombré en seconde période face au Bayern Munich. Une rencontre à deux visages qui élimine le club de la capitale en huitième de finale de Ligue des Champions. Le technicien allemand Julian Nagelsmann a donné des pistes concernant les raisons de ce naufrage.

Lors de ce huitième de finale retour de C1, le PSG avait plutôt bien entamé la rencontre sur la pelouse de l’Allianz Arena. Parfois même donnant l’impression que de simples réglages dans les vestiaires permettraient aux hommes de Christophe Galtier de faire la différence. Cependant, ça n’as pas été le cas, et le coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a expliqué pourquoi : « Nous avions toujours trois défenseurs derrière avec le ballon, comme c’est le cas depuis quelques semaines. L’objectif était d’avoir une assise défensive plus stable. Normalement, nous avons deux latéraux très offensifs, mais ce n’était pas le but aujourd’hui. Notre défense à trois en phase de possession était un choix. Stanisic était celui qui devait prévenir les menaces alors que Messi jouait assez bas au milieu. Le PSG pensait sans doute que Matthjis de Light allait jouer plus haut et que Dayot Upamecano devait rester proche de Kylian Mbappé pour défendre en un contre un face à lui. Nous ne leur avons pas fait cette faveur« , a-t-il lancé en conférence de presse d’après match.

Julian Naggelsmann a ensuite poursuivi en détaillant son plan tactique : « Stanisic était en renfort avec les deux. Nous avons très bien défendu. En première période, le problème était que nos milieux se projetaient beaucoup dans le dos de leurs latéraux. Cela laissait Stanisic et Alphonso Davies avec beaucoup d’espace à couvrir derrière. Nous avons remédié à cela à la pause, c’est ce que nous aurions dû faire dès le coup d’envoi. Mais ce n’est pas dans les habitudes de notre équipe de rester assez bas en position défensive. Nous préférons d’ordinaire presser haut sur le terrain, mais cela ne fonctionne pas toujours« . Le technicien allemand a conclu : « Le PSG utilisait constamment six ou sept joueurs dans la construction du jeu donc presser aurait été inutile, encore plus avec un joueur qui peut courir à 37 km/h. Nous l’avons mieux géré en seconde période et je pense que Messi et Mbappé étaient beaucoup plus dangereux avant la mi-temps. Nous avons réussi à limiter leur influence après la pause et ils n’étaient plus dans le match« .