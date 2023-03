Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affronte le Bayern Munich pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions à l’Allianz Arena. Un match qui sera très important pour Julian Nagelsmann, comme le rapporte la presse allemande.

Si cette rencontre s’annonce capitale pour la suite de la saison du PSG et également pour l’avenir de Christophe Galtier, un autre homme sera également au centre des attentions. En effet, comme le rapporte BILD, Julian Nagelsmann doit enfin prouver qu’il est un grand entraîneur. Âgé seulement de 35 ans, le coach allemand n’a pas encore de obtenu de victoire marquante depuis son arrivée sur le banc bavarois lors de la saison 2021-2022. « Jusqu’à présent, ce sont plutôt de grandes déceptions qui sont restées dans les mémoires. 0-5 en Coupe d’Allemagne à Gladbach en 2021, élimination contre Villarreal en Ligue des champions en 2022, neuf points d’avance perdus sur Dortmund en 2023. » Même s’il reste ultra-performant en phase de groupes de C1 (12 victoires en 12 matches), l’ancien coach du RB Leipzig « a enfin besoin d’une grande victoire dans un grand match (…) Contre Mbappé et Messi, il espère qu’une grande victoire le fera passer du statut de grand talent à celui de grand entraîneur », conclut le journal d’Outre-Rhin.

🛑🗣️ | Thomas Müller en conférence de presse :



“Le monde entier aime regarder Mbappé jouer au foot, mais demain on ne voudra pas le regarder… Si notre plan est efficace, il ne s’amusera pas !” 🇩🇪⚔️🇫🇷#BAYPSG pic.twitter.com/1NzWaEQ0iz — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 7, 2023

Le plan anti-Mbappé

De son côté, Sport 1 évoque le choix du Bayern Munich pour contenir Kylian Mbappé, ciblé comme le danger numéro 1 au PSG. En seulement 20 minutes lors du match aller, le numéro 7 parisien a semé la zizanie dans la défense bavaroise. Mais cette fois-ci, l’international français débutera la rencontre. « Une question s’imposera avant tout aux fans du Bayern : Comment stopper Kylian Mbappé ? » Pour cela, Julian Nagelsmann titularisera « Josip Stanisic, qui jouera un rôle particulier. Le joueur de 22 ans, qui était déjà entré en jeu lors de la victoire 1-0 à Paris après le carton jaune/rouge de Benjamin Pavard, devrait selon toute vraisemblance connaître sa troisième titularisation en C1. » Mais reste à savoir si l’international croate sera à 100% de ses moyens, lui qui a ressenti une gêne à la cuisse ces derniers jours.

Le XI probable du Bayern Munich (Sport 1) : Sommer – de Ligt, Upamecano, Stanisic – Davies, Kimmich, Goretzka, Coman – Müller, Musiala – Choupo-Moting

Gnabry, un avenir en danger

Enfin, du côté de Sport Bild, on évoque plutôt l’avenir de certains joueurs du Bayern. Et deux joueurs devront prouver lors des prochains matches, Serge Gnabry et Leroy Sané. « Les deux stars offensives très bien payées, qui se sont récemment distinguées par leur manque de discipline, doivent maintenant fournir des performances de haut niveau s’ils ne veulent pas que leur avenir à Munich soit totalement remis en question ! » Prolongé l’été dernier avec un salaire de 19M€ désormais, Serge Gnabry ne se fait pas remarquer pour les bonnes raisons ces derniers temps à l’image de son escapade à Paris pour la Fashion Week. Critiqué dans le vestiaire et par sa direction, l’international allemand de 27 ans « doit maintenant montrer dans les matchs importants comme contre le PSG qu’il vaut son argent – s’il entre en jeu. Dans le cas contraire, il n’est plus exclu que l’international soit mis en vente en cas d’offre lucrative cet été. »