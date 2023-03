Bayern / PSG : Le naufrage de Marco Verratti

Le PSG a été défait sur la pelouse de l’Allianz Arena (2-0) face au Bayern Munich et enregistre son énième désillusion sur la scène européenne. Une rencontre durant laquelle Marco Verratti a eu du mal à s’exprimer, allant jusqu’à être protagoniste sur les deux buts bavarois.

Marco Verratti ne montre pas son meilleur visage depuis le début de saison. Plus encore, entre blessures et suspensions, l’Italien ne fait pas preuve de régularité depuis le retour de la compétition après la Coupe du Monde. Un manque de rythme parfaitement imagé par sa prestation sur la pelouse de l’Allianz Arena hier soir à l’occasion de ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. Comme si le « Petit Hibou » arrivait à une fin de cycle, à bout de souffle, et devenait une caricature de lui même, à l’image de son ballon perdu sur l’ouverture de score du Bayern Munich. Une prise de risque habituelle pour le numéro 6 du PSG mais qui avait ses conséquences qui lui pendait au nez depuis trop longtemps. Une prise de risque qui traduit également un manque de confiance des uns aux autres dans les rangs parisiens. Un manque de confiance qui lui traduit la pauvreté de l’effectif Rouge & Bleu. Orphelin de joueurs étant capable de l’accompagner dans l’entrejeu, Marco Verratti a été crédité de la note de 3 par la rédaction de Canal Supporters.

Heatmap de Marco Verratti face au Bayern Munich – 08/032023 (Image : Sofascore)

Malgré une activité que l’on peut difficilement lui reprocher (joueur sur la pelouse ayant touché le plus de ballon (128)), Marco Verratti n’a pas su répondre présent dans l’impact physique face aux milieux de terrain adverses qu’étaient Joshua Kimmich, Leon Goretzka, ou encore Thomas Müller. En ce sens, l’Italien a disputé 20 duels et en a remporté seulement 9. Soit une réussite dans ce domaine inférieure à 50%, un total bien insuffisant pour faire la différence dans un match de haut niveau. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a perdu 11 ballons au cours de la rencontre. Une perte de balle qui a directement coûtée un but ainsi qu’une deuxième ayant lancée une contre attaque qui engendre le but du break.

Sans pour autant tirer une conclusion au lendemain de cette nouvelle déception en Ligue des Champions, il faudra tout de même s’interroger sur la façon de concevoir l’avenir pour Marco Verratti. « Petit Hibou » pourrait continuer à être le joueur qu’il est en cet exercice 2022-2023 s’il n’est pas aidé par sa direction et des potentielles recrues. Il est primordial de renforcer l’entrejeu Rouge & Bleu si le club de la capitale souhaite utiliser au mieux le joueur que peut-être Verratti. Ce dernier a récemment prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026. En allant au bout de son contrat, il passerait pas moins de 14 ans de sa vie sous les cieux parisiens.