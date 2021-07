beIN va régler son échéance, Canal+ joue le jeu de la programmation pour la L1

Hier, on apprenait que beIN Sports – co-diffuseur de la Ligue 2 avec deux matches par semaine – n’avait pas réglé à la LFP le premier versement de 7,5 millions d’euros pour la saison 2021-2022 programmé le 1er juillet. Un choix qui pouvait faire craindre l’amorce d’un nouveau scénario catastrophe pour le football français alors que Canal Plus avait déjà claqué la porte pour la diffusion de la Ligue 1. Désormais, les deux diffuseurs – qui veulent rediscuter du prix global de leurs droits TV (lot 3 pour la L1 à 332M€ par saison) – “calment le jeu”, rapporte L’Equipe. La chaîne sportive beIN Sports a été mise en demeure de payer et va le faire. De son côté, Canal+ “a communiqué hier avec la LFP sur la programmation de la première journée de L1, pour le premier week-end d’août, lit-on. Comme Amazon, elle a échangé et a notamment indiqué les 5 matches qu’elle ne souhaitait pas programmer dans ses deux cases. La chaîne cryptée a aussi glissé ses désidératas pour les deux matches concernés.” Le pire n’est donc pas certain… Dans le cadre de la première journée de Ligue 1 (week-end du 7/8 août), le PSG doit jouer à Troyes contre l’ESTAC.