La signature de Sergio Ramos au PSG pour deux saisons sera officialisée ce jeudi 8 juillet, lorsque l’ancien joueur du Real Madrid participera à sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. C’est ce qu’ont indiqué des sources au club à l’agence espagnole EFE. Pour l’instant, le club n’envisage pas de faire une présentation officielle de Sergio Ramos.

Éric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG aujourd’hui consultant France Bleu Paris, valide ce recrutement XXL. “Les gens qui durent à un âge important, ce sont vraiment de grands professionnels. Ils sont là pour essayer d’engranger un maximum de trophées et de tout gagner. Je pense que Sergio Ramos est venu au PSG pour tout gagner. Donc j’espère que ça va aider les autres à se transcender encore plus”, commente l’ancien défenseur parisien. “Il travaille beaucoup, il est déterminé, il a envie de réussir et de jouer le plus longtemps possible. C’est un compétiteur […] le mec a toujours la même envie, la même détermination. Je pense qu’il lui reste au moins deux belles saisons à faire”.