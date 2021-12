Le PSG favori pour accueillir Pogba selon la Gazzetta

Le mercato hivernal approche, et les rumeurs se multiplient autour du PSG que ce soit dans le sens des départs mais aussi des arrivées. Ces bruits ne concernent pas uniquement pour des transactions au mois de janvier, mais aussi à l’été 2022. C’est le cas du dossier Pogba, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport.

Le journal italien explique que l’arrivée de Ralf Rangnick sur le banc mancunien pourrait changer la donne et cela permettrait au coach allemand d’évaluer d’autres options pour ne pas se séparer du joueur. L’agent de l’international français, Mino Raiola, chercherait de son côté pour son client « le contrat de sa vie », ce qui représenterait son dernier coup d’éclat. C’est pour cela que cela « semble difficile » que la Juventus soit un lieu d’atterrissage d’un point de vue budgétaire. Par la suite la Gazzetta écrit que le PSG est donc le seul dans la course pour récupérer Pogba et aurait la possibilité de lui offrir ce fameux contrat. De plus le club de la capitale possède déjà dans ses rangs Donnarumma et Verratti, ainsi que des jeunes comme Xavi Simons, qui sont tous dans l’écurie Raiola et ce dernier possède des relations privilégiées avec Leonardo.

Le média transalpin évoque aussi le cas de Franck Kessié. Celui-ci serait « une alternative moins coûteuse » que Pogba pour le PSG, mais vu sa première partie de saison délicate, le quotidien se demande si le club de la capitale est encore intéressé par le profil du milieu de terrain.