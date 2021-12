Le PSG a multiplié les grands talents au sein de son effectif depuis 2012 et les joueurs qui ont marqué l’histoire du club. C’est le cas de Zlatan Ibrahimovic, qui en quatre saisons avec les Rouge & Bleu a disputé 180 matches, inscrit 156 buts pour 54 passes décisives. Interrogé par CBS Sport, le géant suédois a donné son avis sur les joueurs de la nouvelle génération et apprécie tout particulièrement Kylian Mbappé.

« Qui est-ce que j’aime chez les jeunes joueurs ? J’aime les joueurs élégants, les joueurs aussi complets que possible. Lorsque vous êtes joueur de football, vous comprenez comment bouger, comment penser et comment les autres joueurs agissent. J’aime ceux qui prévoient les choses avant qu’elles ne se produisent. Je pense que Mbappé me rappelle un peu Ronaldo ‘El Phénomeno’, son jeu est très élégant ! »