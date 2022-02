En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba n’a pas encore pris de décision pour son avenir. Une prolongation de contrat avec le club mancunien semble utopique même si rien n’est encore acté. Depuis plusieurs mois, il est annoncé dans le viseur du PSG. Hier, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Nicolas Anelka a expliqué que l’international français ne serait pas contre venir à Paris. Karim Bennani a évoqué cette possibilité.

« Ça fait quelques saisons que l’on se dit que Paul Pogba et le PSG, sur le papier c’est excitant, explique le journaliste sur le plateau de l’Equipe de Greg. Après, j’aimerais un Pogba moins blessé. Le PSG a recruté des joueurs ces dernières années, qui ne jouent pas beaucoup. On a besoin d’avoir un joueur opérationnel tout de suite au Paris Saint-Germain. Je ne doute pas de la bonne hygiène de vie de Pogba. […]C‘est un joueur qui fonctionne à l’affect. Je pense qu’il peut s’imposer comme l’un des patrons du PSG et aussi comme une figure de proue du projet parisien en étant le Français, le Parisien au PSG si Kylian Mbappé s’en va.«