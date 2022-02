Nicolas Anelka et un possible avenir de Paul Pogba au PSG

Le PSG va très certainement animer le mercato estival. Il y aura les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland mais pas que. En fin de contrat le 30 juin, Paul Pogba n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Le milieu de terrain français a été associé au club de la capitale ces derniers mois et Nicolas Anelka le verrait bien rejoindre Paris.

« Manchester United n’est pas le meilleur club pour Paul Pogba afin qu’il s’éclate et montre tout son talent. Le PSG, ce serait super pour lui. Après, beaucoup de gens disent que ce ne serait pas bien pour le PSG parce que soi-disant il est beaucoup blessé. Mais je pense que ses blessures sont beaucoup liées à sa vie à Manchester. Psychologiquement c’est difficile. J’ai discuté avec lui il y a six mois et il ne serait pas contre venir, assure l’ancien joueur du PSG dans Rothen s’enflamme sur RMC. S’il vient, on oubliera toutes ses blessures et les gens verront que c’est un vrai talent.«