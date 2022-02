Ricardo Carvalho vante les qualités de Nuno Mendes

Nuno Mendes a seulement 19 ans. Il est le futur du football portugais et affiche déjà de très bonnes prestations que ce soit sous le maillot du Sporting – son club formateur – au PSG et en équipe nationale. Novice en Ligue des Champions, le latéral gauche a offert de très belles performances avec les Rouge & Bleu en C1. Adoubé par son coach, il impressionne aussi Ricardo Carvalho, une légende de la Seleçao portugaise.

« Avec la MNM, Paris évolue sans véritable attaquant de pointe. Cela implique qu’il faut souvent aller provoquer afin de pouvoir ensuite centrer en retrait. Certains ne sont pas toujours à l’aise balle au pied, mais, chez lui, on a l’impression que c’est inné, que la balle est une alliée et que tout ce qu’il fait avec est naturel« , félicite l’ancien défenseur central dans une interview accordée au Parisien.

Plus tôt dans la journée, Fabrizio Romano – spécialiste du mercato – a expliqué que le PSG travaillait actuellement avec le Sporting pour signer définitivement Nuno Mendes autour d’une option d’achat de 40 millions d’euros. Les Rouge & Bleu sont convaincus par le Portugais et veulent l’avoir dans leur effectif pour les prochaines années.

Paris Saint-Germain are really convinced to sign Nuno Mendes on a permanent deal from Sporting. Work in progress on €40m buy option. ⏳🇵🇹 #PSG

Pochettino says: “Nuno Mendes progress is huge. If he continues with this progress, he can go very far. He’s gonna be one of the best”. pic.twitter.com/fyMfP7D33s

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2022