Warren Zaïre-Emery est devenu majeur hier. Mais le titi n’a pas attendu d’avoir 18 ans pour être un pilier du PSG. Le club de la capitale aimerait en faire sa figure de proue avec le départ de Kylian Mbappé. Une chose qu’il peut assumer selon Karim Bennani.

Warren Zaïre-Emery est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison et est également un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Des performances qui lui ont permis de connaître une première sélection en équipe de France A. Tout va très vite pour le titi, qui devrait prochainement prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. Avec le futur départ de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens aimeraient faire de leur numéro 33 le visage du projet des Rouge & Bleu. Pour Karim Bennani, il a les épaules pour endosser ce rôle.

A voir aussi : PSG : Nasser Al-Khelaïfi en première ligne pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery

« Il sera le meilleur joueur du PSG dans les prochaines années. Il n’aura pas besoin de faire une communication folle pour être un emblème. Je pense que les performances parlent déjà pour lui, que son jeu va s’étoffer, son média training va aussi s’étoffer. Il donnera un peu plus de chose aux médias en grandissant. Moi, j’attends de voir Zaïre-Emery dans deux, trois ou quatre ans, lance le journaliste sur le plateau de l’Equipe de Greg sur la Chaîne l’Equipe. Et j’imagine que dans quatre ans, il n’aura pas le même discours, qu’il donnera un peu plus à manger aux journalistes et aux spectateurs pour avoir un peu plus d’épaisseur. »