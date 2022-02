Benzema absent du groupe du Real en Coupe du Roi

Le compte à rebours est donc lancé et le PSG s’approche pas à pas de son choc de Ligue des Champions face au Real Madrid. Désormais, nous nous situons à 12 petits jours de ce match aller des huitièmes de final et, si quelques doutes subsistent côté Paris, notamment sur la disponibilité de Neymar pour cette rencontre, les Madrilènes pourrait être obligés de se passer d’un certain Karim Benzema.

Pour l’heure, à l’image du Ney, lui qui doit reprendre le chemin de l’entraînement collectif dans la semaine, rien est encore acté pour Karim Benzema qui souffre d’une contracture musculaire de la cuisse. En tout cas, les signaux ne sont pas vraiment positifs pour les supporters de la Casa Blanca ce jour puisque l’ancien lyonnais ne figure pas au sein du groupe concocté par Carlo Ancelotti pour affronter Bilbao en Coupe du Roi aujourd’hui. Les premiers échos sur son potentiel retour faisaient pourtant état d’un retour à la compétition ce jeudi 3 février.