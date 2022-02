Cet été, le PSG a décidé de faire signer, libre de tout contrat, Sergio Ramos en provenance du real Madrid. Un véritable pari sur le papier puisque le central de 35 ans avait connu pas mal de déboires physiques lors de la première moitié d’année 2021. Et force est de constater pour l’heure que ce pari n’est pas vraiment gagnant, l’international espagnol étant grandement incertain pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid le 15 février. Avec ce constat en poche, Daniel Riolo s’est insurgé, au micro de RMC, face au traitement fait à Presnel Kimpembe depuis plusieurs semaines désormais. Pour le journaliste, la façon dont Ramos a été mis en avant est un manque de respect au regard de ce qu’a pu apporter le titi rouge et bleu à son club formateur et notamment en C1.

« Ramos fait quelques matches et quelques transversales face à Saint-Etienne et il est apte à jouer contre le Real Madrid. Et forcément, s’il est en forme, on ajoute : « dégage-moi Kimpembe ». C’est d’une dégueulasserie sans nom à l’égard de Presnel Kimpembe. Kimpembe est un joueur qui existe qui, dans les matches de Ligue des Champions, a quasiment tout le temps été bon. Que Sergio Ramos soit au-dessus par rapport à sa carrière OK, mais à ce point ne pas respecter Kimpembe… Les supporters et les journalistes disent tout le temps qu’il faut des joueurs formés au club et là tu as ton vice-capitaine, un joueur vaillant qui répond présent dans les gros matches et tu le mets à la poubelle de cette manière ? Tout ça parce que tu as le retour d’un joueur avec un passé monstrueux certes, mais qui est tout le temps blessé. »