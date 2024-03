Rapidement devenu un titulaire en puissance au PSG, Lucas Beraldo connaîtra sa première sélection avec le Brésil en mars.

Depuis son arrivée au PSG début janvier, Lucas Beraldo connaît une progression fulgurante. Rapidement devenu un titulaire important dans le onze de Luis Enrique (11 rencontres disputées dont 9 titularisations pour 810 minutes), le Brésilien de 20 ans monte en puissance sous le maillot parisien comme en atteste sa prestation solide face à l’AS Monaco (0-0) vendredi. Et quelques heures avant cette rencontre sur le Rocher, l’ancien de São Paulo a reçu une excellente nouvelle. Il a été convoqué pour la première fois avec l’équipe première du Brésil afin d’affronter l’Angleterre (23 mars, à Wembley) et l’Espagne (26 mars, au Stade Bernabeu) dans des matches amicaux.

« Je ne pensais pas que tous ces rêves se réaliseraient aussi rapidement »

En marge de la rencontre face à l’ASM vendredi soir, Lucas Beraldo a exprimé sa fierté après cette première convocation avec la Seleção brasileira : « Je tiens tout d’abord à remercier le sélectionneur Dorival et son staff de me donner cette opportunité, et Dieu pour tout ce que je suis en train de vivre ici. Pas seulement le fait de pouvoir revêtir ce maillot du Brésil, mais aussi pour tout ce que je vis ici, au Paris Saint-Germain. Je ne pensais pas que tous ces rêves se réaliseraient aussi rapidement ! Mais je suis prêt et préparé pour profiter au maximum de ce moment unique », a déclaré le numéro 35 des Rouge & Bleu au micro de PSG TV.