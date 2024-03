Ce samedi, de nombreux joueurs du PSG disputaient leur premier match de sélection avec une mention spéciale à Lucas Beraldo, qui effectuait sa grande première avec le Brésil.

Angleterre / Brésil (0-1)

Alors que l’équipe de France est passée complètement à côté de son match amical face à l’Allemagne (0-2), un autre favori de l’Euro 2024 a montré un visage peu rassurant à trois mois de la compétition. Opposée au Brésil à Wembley, l’Angleterre s’est inclinée sur la plus petite des marges à domicile suite à un but tardif d’Endrick (0-1, 80′). Mais cette rencontre avait surtout une saveur particulière pour Lucas Beraldo. En plein rêve éveillé depuis début 2024, le défenseur parisien a connu sa première titularisation avec la Seleção brasileira. Il a joué l’intégralité de la rencontre aux côtés de Fabricio Bruno dans l’axe centrale, avant de disputer les dernières minutes du match au poste de latéral gauche. Et comme lors de ses dernières prestations avec le PSG, le joueur de 20 ans a livré un match très sérieux. « Il a joué un rôle important dans la sortie du ballon et a eu le courage de prendre le risque de passer à l’intérieur. Il a souffert dans quelques duels, mais a réalisé une prestation assurée. Il a terminé le match au poste de latéral », analyse Globo Esporte qui lui attribue la note de 6/10. Pour son prochain match, le Brésil affrontera l’Espagne au Santiago Bernabeu, le mardi 26 mars.

Le XI du Brésil : Bento – Danilo, Fabricio Bruno, Beraldo, Wendell (Bremer, 89′)– J.Gomes, Guimaraes (Douglas Luiz, 79′), Paqueta (Andreas Pereira, 71′) – Raphinha (Savio, 78′), Vinicius Jr (Pablo Maia, 90′), Rodrygo (Endrick, 71′)

La vie que Beraldo est entrain de mener depuis 2 mois… il a l’air de vivre un rêve éveillé pic.twitter.com/QUvQoKZJVN — Panam’s (@panams75) March 24, 2024

Pays-Basque / Uruguay (1-1)

Autre match amical au programme, celui de l’Uruguay face à une sélection du Pays-Basque. Et la Celeste n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) au stade San Mamés de Bilbao. Les Basques avaient ouvert le score juste avant la pause (1-0, 44′). Dès le retour des vestiaires, l’Uruguay a égalisé par Matías Vecino (1-1, 46′). Pour cette rencontre, Marcelo Bielsa n’a pas aligné ses joueurs cadres dès le coup d’envoi. Remplaçant, Manuel Ugarte est entré en jeu à la 82e minute et a eu trop peu de temps pour se mettre en évidence. Pour son prochain match, la Celeste affrontera la Côte d’Ivoire le mardi 26 mars.

Le XI de l’Uruguay : Israel – Varela (Nandez, 65′), Mendez (Caceres, 82′), Marichal, Olaza – Fonseca (Ugarte, 82′), Vecino (Bentancur, 65′), Zalazar (De Arrascaeta, 65′) – Canobbio, Rodriguez, Facundo Torres.

Costa Rica / Honduras (3-1)

De son côté, Keylor Navas défiait le Honduras en barrage de la Ligue des Nations de la Concacaf, au Toyota Stadium de Frisco au Texas. Titulaire et capitaine, le portier parisien a vu sa formation l’emporter sur le score de 3-1 grâce à des réalisations d’Orlando Galo (12′), Warren Madrigal (56′) et Jefferson Brenes (62′), après avoir concédé l’ouverture du score sur une belle reprise de Michaell Chirinos (10′). Le gardien de 37 ans a notamment réalisé une parade déterminante à la 38e minute alors que le score était de 1-1. Sur l’ensemble du match, il aura réalisé deux arrêts et s’est montré solide pour guider ses coéquipiers. Dans quelques jours, la Sele affrontera l’Argentine en match amical le mercredi 27 mars (03h50), au United Airlines Field de Los Angeles en Californie.

Le XI du Costa Rica : Navas (c) – Taylor (Quiros, 69′), Cascante, Arboine, Calvo, Mora (JP.Vargas, 90′) – Madrigal (K.Vargas, 87′), Galo, Brenes, Zamora (Campbell, 69′) – Ugalde (Contreras, 87′)

Pays-Bas U19 / France U19 (0-1)

Enfin, Senny Mayulu jouait avec les U19 de l’équipe de France. Et le milieu parisien a enchaîné sa deuxième titularisation de suite sous les ordres de Bernard Diomède. Le Titi a disputé 76 minutes de la rencontre avant de céder sa place. Les jeunes français se sont imposés sur la plus petite des marges face aux Pays-Bas grâce à un penalty transformé par Mathys Tel (0-1, 52′). Pour leur prochain match, les U19 affronteront la Lituanie, pour la 3e journée de la phase de qualifications, ce mardi 26 mars à 19h à Assen afin de valider leur ticket pour phase finale de la compétition, qui se déroulera en Irlande du Nord (du 15 au 28 juillet).

Le XI de la France : Olmeta – Gomis, Belocian, Mawissa – Benama, Mayulu (Ngoura, 76e), Atangana, Amougou (Lahmadi, 75e), Kroupi (Diakhon, 46e) – Tel (c) (Zidane, 89e), Michal (Assoumani, 75e).

