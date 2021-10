Bernard Lions n’enterre pas le quatuor offensif du PSG

Dimanche soir, lors du Classico entre l’OM et le PSG, Mauricio Pochettino a décidé d’aligner pour la troisième fois de la saison son quatuor offensif Messi-Neymar-Mbappé-Di Maria. Une association qui n’a réussi que par brides et qui n’est pas encore au diapason des talents des quatre joueurs. Beaucoup estiment que cette association ne fonctionnera pas et n’est pas bénéfique pour les Rouge & Bleu. Ce n’est pas le cas de Bernard Lions.

« Le quatuor offensif compatible ? S’ils arrivent à régler le problème de fraîcheur. Mbappé a joué pendant l’Euro alors que les Argentins – Di Maria et Messi – battaient le Brésil de Neymar en finale de la Copa America. On voit bien qu’il y a un déficit de préparation athlétique et physique, défend le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. Aujourd’hui, ils le payent. D’un point de vue tactique, faire jouer en 4-2-3-1 les quatre avec Messi à droite à 35 ans ça ne va pas. Il faut les recentrer, changer de système. Ça, c’est le boulot de Pochettino.«