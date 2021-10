Colin Dagba a rejoint le PSG en 2016, à 18 ans. Le latéral droit a terminé sa formation chez les Rouge & Bleu avant de connaître ses premiers matches en professionnel deux ans plus tard. Doublure discrète dans les médias, le numéro 17 parisien a déjà participé à 71 matches avec les Rouge & Bleu. Dans le programme Break Time sur PSG TV, il s’est confié. Extraits choisis.

Messi et Ramos

« Lionel Messi et Sergio Ramos sont des très très grands joueurs. Des joueurs qui ont marqué notre époque. Ça fait un grand bien qu’ils arrivent au PSG.«

Son arrivée au PSG

« À Paris, quand je suis arrivé chez les jeunes, franchement ça a été parce que j’avais de la famille dans la région. Ce n’était pas un grand dépaysement. […]Je me suis adapté au fur et à mesure mais le plus important était de faire sa place sur le terrain, ce que j’ai fait et donc ça m’a aidé au quotidien.«

Ses rêves

« J’ai toujours rêvé de jouer un match de Ligue des Champions. C’était un de mes plus grands rêves. J’ai toujours cru en moi. Même s’il y a eu des hauts et des bas, j’ai toujours cru en moi.«

Le retour du public

« Ça fait du bien pour tout le monde, surtout au Parc des Princes, ça nous motive. À l’extérieur aussi, comme on a pu le voir à Brest. On les entend beaucoup, ça nous motive. Ça nous avait manqué et ça fait vraiment du bien qu’ils reviennent. Un match sans supporters ? C’était horrible, surtout au début. Après, on avait l’habitude.«

Les matches de Ligue des Champions

« J’ai l’impression que le stade est tout noir, que les projecteurs, qu’il y a tout les projecteurs sur nous, que le stade fait un bruit monstrueux. Je ne sais pas, il a quelque chose de spécial. Même des fois, j’envoie des photos et j’ai l’impression que c’est différent des matches de d’habitude. […]C’est spécial.«