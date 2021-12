Bettoni et la possibilité de voir Zidane sur le banc du PSG

David Bettoni est le fidèle adjoint de Zinedine Zidane depuis ses débuts sur les bancs de touche. Il y a quelques semaines, des rumeurs envoyaient l’ancien meneur de jeu au PSG. Une rumeur qui a été démentie du côté des dirigeants parisiens et qui est retombée depuis. Dans une interview accordée à Marca, Bettoni a été questionné sur une possible arrivée sur le banc Rouge & Bleu du champion du Monde 98.

« Je n’ai pas vraiment parlé avec lui de son avenir. Il m’a dit qu’il voulait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu’il est avec la famille et quand il sera prêt il écoutera les offres et on verra qui veut le faire signer aussi, assure David Bettoni dans cet entretien. Le PSG ? Je crois qu’il est ouvert à tout et décidera si le club va bien pour lui, s’il y a quelque chose qu’il n’aime pas, s’il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et il faut voir en fin de saison où il va et s’il va s’entraîner. »