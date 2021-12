Depuis le début de la saison, le PSG peut compter sur un excellent Kylian Mbappé. Auteur de 15 buts et 12 passes décisives avec les Rouge & Bleu, le numéro 7 est impliqué dans 50 % des buts parisiens (27 sur 54). Mais le champion du Monde 2018 arrive en fin de contrat en juin prochain et pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. Mais pour Geoffroy Garétier, l’espoir demeure toujours pour une prolongation avec le PSG.

« Le suspense est total et je vais rappeler ce qu’a dit Leonardo il y a quelques semaines et qui le répète, c’est que Paris n’a pas perdu espoir de le prolonger. Même si des sources en général assez fiables nous disent qu’il y a un accord entre Mbappé et le Real Madrid, tant que ce n’est pas signé l’espoir demeure. Du côté des Parisiens, on sait très bien que ce serait une folie de le laisser partir », a déclaré Geoffroy Garétier dans le Late Football Club. « C’est la star mondiale. Il a 23 ans aujourd’hui, il est presque à 200 buts en carrière, il lui manque encore deux buts pour y arriver. 200 buts à 23 ans, vous imaginez… Le meilleur buteur français de tous les temps, c’est Thierry Henry avec 411 buts en carrière. »