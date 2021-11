Nouveau démenti sur des discussions entre Zidane et le PSG

La rumeur d’un départ de Mauricio Pochettino a agité l’actualité parisienne toute cette semaine. Tous les médias anglais et de nombreux à l’international ont affirmé que l’Argentin voulait quitter le PSG pour Manchester United, et ceci dans les plus brefs délais. Pour potentiellement lui succéder, beaucoup ont annoncé le remplaçant parfait en la personne de Zinedine Zidane. De nombreux démentis sont pourtant venus infirmer cette information.

En effet, le journaliste Loic Tanzi a partagé sur son compte Twitter personnel que plusieurs sources Qataris réaffirmaient ce samedi qu’aucune discussion directe n’avait eu lieu pour le moment entre Zidane et le PSG. Même si, comme il l’a déjà été dit, son nom est déjà revenu dans des discussions en haut lieu. Ce dernier insiste sur le fait que ces mêmes sources ont tenu « à dénoncer certains agissements via les réseaux sociaux de personnes éloignées de la famille de l’Emir à Doha mais qui se disent proches des décisions prises par le club ».

De quoi clore (pour le moment) ce sujet.