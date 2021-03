Bielsa : “Pochettino est une référence du football mondial”

Nouvel entraîneur du PSG depuis le 3 janvier 2021, Mauricio Pochettino a disputé 15 matches avec les Rouge et Bleu pour un bilan de 12 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ses débuts sur le banc du PSG ont notamment été marqués par la victoire éclatante sur la pelouse du Camp Nou (4-1) face au FC Barcelone en Ligue des champions. Interrogé sur son compatriote argentin, l’entraîneur de Leeds United (Premier League), Marcelo Bielsa, s’est montré dithyrambique envers l’entraîneur parisien, dans un entretien au Canal Football Club.

“Mauricio Pochettino est une référence du football mondial. Il a dû s’adapter immédiatement et il a gagné un très grand match contre Barcelone (4-1). C’est une belle preuve des capacités de Mauricio et de sa grande influence sur le plan footballistique, tactique et dans la gestion des grands joueurs”, a commenté Marcelo Bielsa au CFC. “Savoir gérer des grands joueurs, ce n’est pas donné à tout le monde. J’ai beaucoup d’affection pour lui, de gratitude, je l’aime beaucoup. Les entraîneurs, nous sommes qui nous sommes grâce aux joueurs que nous avons entraîné et qui nous ont fait gagner, ils alimentent notre prestige. Maintenant, Mauricio est au sommet et il le mérite.”