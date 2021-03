Bitton : “Pochettino est en train de donner une culture européenne au PSG”

Ligue 1, Coupe de France, UEFA Champions League, les trois prochains matches du PSG (Bordeaux, Brest, Barcelone) sont synonymes de compétitions différentes, toutes à remporter. Stéphane Bitton, chroniqueur chez France Bleu Paris, espère que Mauricio Pochettino (qui fête son 49e anniversaire aujourd’hui) sera celui qui mènera le PSG vers un triomphe total. Le journaliste y croit.

“Mauricio Pochettino, on lui demande d’amener le PSG sur le sommet du football européen et de remporter un dixième titre de champion. C’est vrai qu’en deux mois et treize matches il a dû beaucoup s’adapter, il y a les blessures, il y a le Covid… tout ça avec la perspective d’une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. L’entente est bonne avec Leonardo, ça c’est plutôt bien, et c’est en contradiction avec ce qu’il se passait avec Tuchel. Pochettino est en train de donner une culture européenne au PSG, un état d’esprit. En plus c’est ancien du club, et je n’oublie pas que la seule Coupe d’Europe qui a été gagnée l’a été avec un ancien joueur sur le banc : Luis Fernandez. J’y vois comme un clin d’œil du destin.”