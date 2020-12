Mercredi soir, le PSG a disputé et remporter son dernier match de l’année 2020 contre Strasbourg (4-0). Les Rouge & Bleu ont terminé leur première partie de saison (même s’il reste deux matches de la phase aller en Ligue 1) difficile. En raison de nombreuses blessures, d’un manque de préparation et des joueurs touchés par la Covid-19, le PSG a mal démarré sa saison et ne se trouve que troisième en Ligue 1 – avec 1 point de moins que les leaders (Lyon et Lille) mais déjà quatre défaites. En Ligue des Champions, le PSG s’est fait très peur en perdant deux de ses trois premiers matches avant de faire un sans-faute dans la dernière partie pour s’offrir la première place. Qui dit saison tronquée par les blessures et les absences dit classement chamboulé en termes de minutes jouées. Par exemple, le joueur le plus utilisé en Ligue 1 lors des dix-sept premiers matches se nomme Mitchel Bakker (1099 minutes). En comptabilisant les deux compétitions, il s’agit de Keylor Navas avec 1620 minutes. Retrouvez le classement des minutes joués en cette première partie de saison 2020-2021 ci-dessous.

Le classement des joueurs les plus utilisés toutes compétitions confondues

Keylor Navas : 12 matches joués en Ligue 1, 6 en Champions League : 1620 minutes, (1080 en Ligue 1, 540 en C1)

2. Mitchel Bakker : 16 matches en Ligue 1, 6 matches en Ligue des Champions : 1328 minutes (1099 en L1, 229 en C1).

3. Alessandro Florenzi : 11 matches de Ligue 1, 6 de Ligue des Champions : 1311 minutes (827 de L1, 484 de C1).

4. Presnel Kimpembe : 11 matches joués en Ligue 1, 5 matches joués en Champions League : 1306 minutes (866 minutes en L1, 440 en C1).

5 .Ander Herrera : 16 matches joués en Ligue 1, 5 matches joués en Ligue des Champions : 1298 minutes (934 en L1, 364en C1).

6. Kylian Mbappé : 13 matches joués en Ligue 1, 5 matches joués en Ligue des Champions : 1266 minutes (816 en L1, 450 en C1).

7. Angel Di Maria : 12 matches joués en Ligue 1, 5 matches joués en Ligue des Champions : 1212 minutes (855 en L1, 357 en C1).

8. Marquinhos : 9 matches joués en Ligue 1, 5 en Champions League : 1154 minutes (727 en Ligue 1, 427 en C1).

9. Moise Kean : 11 matches joués en Ligue 1, 5 matches joués en Ligue des Champions : 1047 minutes (758 en L1, 289 en C1)

10 .Neymar : 7 matches de Ligue 1, 5 matches de Ligue des Champions : 956 minutes (570 en L1, 386 en C1).

11. Abdou Diallo : 11 matches joués en Ligue 1, 4 matches joués en Champions League : 947 minutes (667 en L1, 280 en C1).

12 . Danilo Pereira : 7 matches joués en Ligue 1, 6 matches joués en Ligue des Champions : 920 minutes (380 en L1, 540 en C1).

13. Rafinha : 11 matches joués en Ligue 1, 6 matches joués en Ligue des Champions : 897 minutes (780 en L1, 117 en C1).

14. Idrissa Gueye : 13 matches joués en Ligue 1, 5 matches joués en Ligue des Champions : 890 minutes de jeu (763 en L1, 127 en C1).

15. Marco Verratti : 10 matches de Ligue 1, 3 matches de Ligue des Champions : 847 minutes (682 en L1, 165 en C1).

16. Pablo Sarabia : 11 matches de Ligue 1, 4 matches de Ligue des Champions : 790 minutes (649 en L1, 141 en C1).

17. Layvin Kurzawa : 8 matches joués en Ligue 1, 3 en Ligue des Champions : 783 minutes (537 en L1, 246 en C1).

18. Leandro Paredes : 9 matches jouées en Ligue 1, 3 matches joués en Ligue des Champions : 694 minutes (449 en L1, 245 en C1).

19. Thilo Kehrer : 9 matches joués en Ligue 1, 4 matches jouées en Ligue des Champions : 666 minutes (597 en L1, 69 en C1)

20. Colin Dagba : 13 matches joués en Ligue 1, 1 match joué en Ligue des Champions : 657 minutes (646 en L1, 11 en C1).

21. Julian Draxler : 9 matches joués en Ligue 1, 0 match joué en Ligue des Champions : 434 minutes

22. Sergio Rico : 4 matches joués en Ligue 1, 0 en Champions League : 360 minutes.

23. Timothée Pembélé : 4 matches en Ligue 1, 1 match en Ligue des Champions : 359 minutes (349 minutes en L1, 10 en C1).

24. Mauro Icardi : 5 matches de Ligue 1, 0 matches de Ligue des Champions : 353 minutes.

25. Juan Bernat : 3 matches joués en Ligue 1, 0 matches en Ligue des Champions (Blessé depuis le 16 septembre) : 195 minutes.

26. Kays Ruiz-Atil : 7 matches de Ligue 1, 0 match en Ligue des Champions : 181 minutes.

27. Marcin Bulka (prêté au FC Cartagena) : 1 match joué en Ligue 1, 0 en Ligue des Champions : 90 minutes.

28. Bandiougou Fadiga : 6 matches de Ligue 1, 0 matches de Ligue des Champions : 57 minutes.

