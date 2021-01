Moins d’Allemands, plus d’Argentins, ce sera une des conséquences dans le onze du PSG du remplacement de Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino. C’est le sentiment de Stéphane Bitton, le chroniqueur de France Bleu Paris. D’ailleurs Julian Draxler et Thilo Kehrer étaient les premiers à avoir un bon de sortie lors de ce mercato hivernal.

“Avec le changement d’entraîneur, la géopolitique du vestiaire du PSG est modifiée. Thomas Tuchel est allemand. Et s’il a trouvé Julian Draxler en arrivant à Paris, il a fait venir Thilo Kehrer et Eric Choupo-Moting. Ce qui n’était pas la meilleure idée puisque la suite nous a montrés qu’ils n’avaient pas forcément leur place au PSG. Pourtant lors du Final 8, les trois joueurs allemands ont participé aux trois matches à Lisbonne. Certes, Choupo-Moting a marqué contre l’Atalanta pour le plus grand bonheur du PSG. Mais il n’avait pas vraiment sa place au Paris Saint-Germain. Et il est parti depuis”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce jeudi matin. “Tous les entraîneurs du monde vous diront que cette influence invisible n’existe pas et qu’ils font jouer les meilleurs. Sauf que Mauricio Pochettino est arrivé, et qu’avec lui les meilleurs ne sont plus les mêmes qu’avec Tuchel. Aujourd’hui, Paredes, argentin, Icardi, argentin, Di Maria, argentin, sont de retour dans l’équipe-type du PSG. Vous avouerez quand même que le hasard fait bien les choses.“