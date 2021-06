Bitton : “Ce sera très difficile de repenser que Pochettino est l’homme de la situation pour le PSG”

Le calme ne dure jamais bien longtemps au PSG. L’actualité nous le montre encore. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a exprimé son dépit suite à l’absence de communication de Mauricio Pochettino au coeur des rumeurs pendant des jours et des jours :

“Hier encore on a eu droit à tout et son contraire, que Pochettino avait demandé à partir, ce qui a été démenti par le PSG quelques heures plus tard. Et dans la soirée, on nous disait qu’il préparait tranquillement le mercato. Bref, on ne sait pas encore si Pochettino sera encore entraîneur du PSG la saison prochaine. Mais une chose est sûre, le mal est fait. Les silences de Pochettino n’ont rien montré de bon, et ils ont forcément semé le doute chez les supporters et les dirigeants. A-t-il débuté des discussions avec le Real Madrid qui n’auraient pas abouties ? Est-ce qu’il a voulu retourner sur le banc de Tottenham ? On n’a pas de réponse et ses silences ont fait qu’on se pose des questions. Croit-il toujours au projet du PSG ? Quoi qu’il arrive il restera des doutes, c’est extrêmement préjudiciable. Il faudra plus qu’une conférence de presse pour qu’on croit en lui… Quelques mots auraient suffi mais ils ne sont jamais venus. Ce matin, je le dis : le mal est fait et ce sera très difficile de repenser que Pochettino est l’homme de la situation pour le PSG.”