Kane sur un possible retour de Pochettino aux Spurs : “No comment”

Harry Kane, encore sous contrat jusqu’en juin 2024, voudrait quitter les Spurs cet été. L’international anglais voudrait rejoindre un club qui peut gagner des titres. Pour The Evening Standard, l’attaquant est revenu sur sa relation avec Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur à Tottenham (2014-2019). “Il était le patron, le leader, celui qui fixait les normes de notre jeu et de notre entraînement. L’amitié n’aurait donc jamais entravé son action dans le domaine du football. Mais nous sommes devenus amis car les choses que nous faisions et dont nous parlions allaient au-delà du football.” Interrogé sur les rumeurs d’un possible retour aux Spurs, Harry Kane a répondu “Aucun commentaire.“