Roustan : “C’est évident que le PSG met le paquet pour Zidane”

Si Mauricio Pochettino a fait le choix du silence face aux rumeurs, il semble toujours impliqué et central dans le projet du PSG. Dans son nouveau podcast (ici), le journaliste Didier Roustan estime qu’il faut vraiment envisager une arrivée de Zinedine Zidane à Paris. Extrait :

“Zidane au PSG, on n’en parle pas beaucoup dans la presse, dans les débats. Je ne lis pas tout mais ça m’étonne tant cela semble évident, le PSG doit faire un pressing d’enfer pour avoir Zidane. Ils avaient déjà essayé à un moment. Là, il est sur le marché, il veut rebondir vite, c’est évident qu’ils mettent le paquet ! Evidemment qu’il y a des pourparlers. Et ça tombe encore mieux puisque Pochettino, le PSG n’est pas comme il l’attendait… Ce n’est pas vraiment bien, etc. Il a compris certaines choses. De vous à moi, même si Pochettino ça ne fonctionnait pas trop mal, je pense que s’ils avaient la possibilité d’avoir Zidane, il n’y aurait pas d’état d’âme avec l’Argentin. Ce serait rude, mais c’est comme certains trains, il ne va pas passer quatre fois”, commente Didier Roustan. “Pour le PSG, les avantages sont énormes. C’est pasta au caviar. Pour Zidane… déjà il débarque à Paris. Et Paris, c’est Paris ! Au delà de ça, c’est un club du top 4-5-6 européen. On ne peut pas le nier. Il y a la possibilité pour lui de gagner une quatrième Ligue des champions en tant qu’entraîneur. Tu as des cracks à ta disposition. Et puis s’il donne son OK, c’est qu’il y a certaines conditions. Il voit bien les 3-4 failles au PSG. Les joueurs il les aura. On a bien compris qu’on allait pas emmerder les gros clubs avec le Fair-play financier. Là il faut juste rafistoler quelques petites choses. Il va être l’entraîneur du PSG avec le plus de matos dans l’histoire du club. Des conditions formidables pour travailler. Sans une pression vraiment malsaine, dans un pays qu’il connait bien.”