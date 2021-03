C’est le propre des grands joueurs, les yeux se concentrent sur eux. Kylian Mbappé est le grand sujet du moment, qu’il soit performant ou décevant. L’attaquant de 22 ans a séduit avec le PSG à Lyon (2-4), il a déçu trois jours plus tard au Stade de France contre l’Ukraine (1-1). Dans sa chronique quotidienne le journaliste Stéphane Bitton est revenu sur l’homme du moment.

“Qui peut le plus peut le moins. C’est bien connu. On attendait beaucoup de Kylian Mbappé après ses prestations XXL sous le maillot du PSG. Tout le monde pensait que l’affaire serait facile face à l’Ukraine. Et puis, lui comme les autres, ils sont tombés dans le piège. Contrairement à mes confrères, je pense qu’il n’est pas responsable de tout et qu’il n’est pas le seul responsable. C’est toute l’équipe qui a failli”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce vendredi matin. “Mais c’est vrai, Kylian Mbappé va devoir faire évoluer son jeu, étoffer sa palette, varier ses combinaisons. Aujourd’hui sa façon de jouer est connue. Elle mêle vitesse et technique. Il va devoir muter pour s’adapter aux pièges qui lui sont tendus. Mercredi, le double rideau ukrainien lui a été fatal ainsi qu’aux Bleus. Il doit capable aussi de faire briller les autres. Son futur Ballon d’or passera par des changements.”