Raiola propose Areola à la Roma (CDS)

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, Alphonse Areola est actuellement en prêt avec Fulham. Le gardien de but de 28 ans (coté 15M€ par Transfermarkt) s’est adapté à la Premier League. Selon le Corriere dello Sport la Roma se cherche un nouveau gardien de but pour remplacer Pau López et l’intermédiaire Mino Raiola aurait proposé Alphonse Areola. Le Français rejoint donc la liste des candidats à la succession du portier espagnol passé par le Betis, constate le média transalpin. Régler le dossier Areola s’annonce être une des missions de Leonardo.