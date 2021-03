Des anciens conseillent Kylian Mbappé

Depuis mercredi soir et le France-Ukraine (1-1) c’est un peu le nouveau procès de Kylian Mbappé (noté 3/10 dans la presse). De nombreux consultants, anciens joueurs, se sont exprimés avant-hier soir sur les plateaux et jeudi. Ce vendredi matin, on trouve une dernière salve dans la presse écrite. Ainsi, l’ancien milieu de terrain Eric Roy regrette les tentatives en individuel de l’attaquant du PSG et des Bleus. “Ce n’est pas en s’appuyant sur une solution individuelle face à un bloc-équipe et beaucoup de monde dans sa zone qu’il pouvait s’en sortir”, observe le consultant de France Télévisions dans Le Parisien. “Il a souvent tenté des choses pratiquement impossibles. L’exploit individuel face à trois ou quatre défenseurs, il a la capacité de le réaliser mais ça ne marche qu’une fois sur 100. C’est tellement aléatoire que ça irrite tout le monde.” Pour Robert Pires, Kylian Mbappé doit forcément évoluer à partir de ses points forts. “Il doit peut-être revenir à un jeu plus simple. Il a toutes les qualités pour le faire. L’adversaire va toujours essayer de neutraliser l’homme fort d’une équipe. À lui d’évoluer”, prévient l’ancien Gunner dans L’Equipe.

Dans le journal sportif toujours, Bixente Lizarazu signe une chronique sur les Bleus et le cas Kylian Mbappé. “Il serait anormal que des joueurs comme lui ne soient pas surveillés comme le lait sur le feu. Je suis d’ailleurs surpris que ce ne soit pas davantage le cas en équipe nationale ou avec le PSG“, explique l’ancien latéral. “Mbappé doit surprendre, jouer en une touche et remettre le ballon à un coéquipier plutôt que de partir systématiquement dans une course solitaire. Mais aussi mieux choisir le timing, ne pas toujours privilégier la percussion ou le dribble. Le danger, c’est de s’entêter à cause de la frustration et de finir par s’énerver.” Voilà l’attaquant du PSG et de l’équipe de France bien conseillé.