Bitton : “Le message envoyé par Pérez n’est pas de nature à donner envie à Mbappé”

Sous fond de putsch Super League, née puis enterrée, des actions ont été réalisées, des positions prises, des mots dits. A Madrid, comme à Paris. A l’heure ou Kylian Mbappé s’interroge sur la suite à donner à sa carrière, alors qu’il est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, les 48 dernières heures compteront peut-être. Le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton pense qu’elles peuvent faire pencher la balance côté PSG.

“Il y a des jours qui comptent plus que d’autres et hier, c’était un “bad day” pour les clubs espagnols et italiens. On ne sait pas si la Super League existera un jour mais il y a eu des déclarations… Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a déclaré “on sera mort” en 2024 sans la Super League. 2024, c’est demain… A Paris il a un garçon qui s’appelle Kylian Mbappé et qui réfléchit à son avenir. On pense qu’il hésite un peu entre le Real Madrid et le PSG, un rêve d’enfance et un choix sportif. Car que peut-il avoir de plus à Madrid ? Je ne vois pas... peut-être Zidane, des tapas, la Gran Via… mais ici aussi il y a de belles choses ! Et un club extrêmement ambitieux ! De quoi faire réfléchir Kylian Mbappé… Je l’espère en tout cas. Car le message envoyé par Florentino Pérez n’est pas de nature à donner envie. Mbappé fera-t-il comme Neymar qui a compris que la soupe était excellente à Paris ? Moi, je ne suis pas son conseiller, mais je lui dirais de rester. Hier a été une journée noire pour le Real Madrid et Florentino Pérez. Je veux y voir des raisons d’espérer. Ce matin j’ai envie de dire : Se queda ! J’espère en tout cas que ça servira de déclencheur.”