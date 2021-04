PSG / Angers : Quel onze de départ proposera Pochettino ?

Toujours en course sur les trois tableaux, le PSG reçoit Angers pour un quart de finale de Coupe de France (18h45). Un match à gagner tout en gérant les physiques (mis à contribution) des joueurs. Ainsi, Marco Verratti va suivre un programme spécifique, lui qui a vraiment souffert de son deuxième Covid. Autres absents ce jour : Keylor Navas (épaule), Rafinha (lombalgie), Marquinhos (adducteur), Abdou Diallo (mollet) et Juan Bernat toujours en phase de reprise. A cela, il faut probablement ajouter des “mises au repos” de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Addition faire, l’arrière-garde du PSG ne sera pas des plus rassurantes avec devant Rico, Florenzi, Kehrer, Danilo et Kurzawa (ou Bakker). Dans l’entrejeu, on devrait retrouver le tandem Gueye-Paredes. Le duo argentino-sénégalais aura certainement du travail avec des offensifs pas forcément fervents du replacement : Draxler, Neymar, Di Maria. En pointe, cela se joue entre Kean et Icardi, avec possiblement un avantage pour l’Argentin, qui a besoin de jouer et marquer.

Possible feuille de match du PSG/SCO

Quart de finale de la Coupe de France | Mercredi 21 avril à 18h45 au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : Eurosport 2 | Arbitre : Delerue

PSG : Rico – Florenzi, Kehrer, Danilo, Kurzawa – Gueye, Paredes – Di Maria, Neymar, Draxler – Icardi Remplaçants : Franchi, Dagba, Pembele, Kimpembe, Bakker, Herrera, Simons ou Mbappé, Sarabia, Kean Entraîneur : Pochettino

Rico – Florenzi, Kehrer, Danilo, Kurzawa – Gueye, Paredes – Di Maria, Neymar, Draxler – Icardi SCO : Butelle – Manceau, Pavlovic, Thomas, Capelle – Amadou, Mangani – Thioub, Bobichon, Pereira-Lage – Bahoken Remplaçants : Petkovic, Traoré, Ould Khaled, Coulibaly, Boma, Cabot, Diony, Cho, El Melali Entraîneur : Moulin

Groupe probable du PSG : Rico, Franchi, Florenzi, Kehrer, Danilo, Kurzawa, Dagba, Pembele, Kimpembe, Bakker, Gueye, Paredes, Herrera, Simons, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappé, Sarabia, Kean, Icardi. Absents : Marco Verratti (coup), Rafinha (lombalgie), Keylor Navas (épaule), Abdou Diallo (mollet), Marquinhos (cuisse), Alexandre Letellier (cuisse), Juan Bernat (genou).