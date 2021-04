Un jour sans fin avec Neymar du côté de Barcelone

Chacun doit avoir hâte à Paris de voir Neymar prolonger au PSG jusqu’en 2026 ou 2027. Aussi pour ne plus avoir à subir le feuilleton entretenu par la presse catalane depuis 2017 avec du vrai et du faux. Ainsi, le quotidien Sport, ce jeudi, parle de “double jeu” de l’international brésilien. Certainement une excitation après l’avoir vu élu “homme du match” après le PSG-Bayern. Selon le journal barcelonais, qui cite un article de L’Equipe au passage, Neymar veut jouer avec Leo Messi “où que ce soit. Si c’est au PSG, très bien. Si c’est au Barça aussi. Encore mieux. Et donc il travaille, en conséquence pour parvenir à la réalisation de ses souhaits. […] C’est alors que l’un des grands acteurs de la scène européenne, Pini Zahavi, entre en jeu. L’Israélien est un grand ami de Joan Laporta, mais il entretient également de bonnes relations avec le PSG et, bien sûr, Neymar, donc son téléphone est allumé. Avec lui, ils essaient de trouver la formule qui peut ramener Neymar au Camp Nou. Ce ne sera pas facile car rien n’est simple quand le PSG est devant, mais il est également vrai que l’entité Blaugrana n’est plus dirigée par Bartomeu, avec qui Al-Khelaïfi avait fini par avoir une très mauvaise relation. Neymar observe amusé.” Voilà, voilà. Mais comment fait-on pour recruter Neymar alors qu’on a 1.1 milliard d’euros de dette ? Avec du troc comprenant Griezmann et Dembélé, lit-on. Un jour sans fin…