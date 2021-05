Bitton : “Le PSG est à un tournant de son histoire”

Le camp des Loges ne verra plus les joueurs du PSG jusqu’au 5 juillet prochain, mais il sera beaucoup question dans les prochaines semaines de ceux qui retrouveront le centre d’entraînement, et de ceux qui ne le retrouveront plus. Le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton a abordé le sujet ce jour. A ses yeux la période s’annonce cruciale.

“Le marché des transferts n’ouvre que le 9 juin, et pourtant beaucoup de noms circulent déjà pour venir renforcer le PSG. Vous me direz qu’on ne prête qu’aux riches, ou aux anciens riches… puisque Paris va afficher presque 200M€ de pertes cet été malgré deux campagnes européennes réussies. Mais le Fair-play financier, le gendarme européen, a été allégé, pandémie oblige. On ne regardera pas trop… et ça arrange bien le PSG. Cela ouvre les portes à toutes les supputations. Je crois que le PSG est à un virage, un tournant de son histoire. Paris a vendu beaucoup de maillots, a bien réussi au niveau du business, il doit maintenant construire une équipe capable d’aller au bout – même si ce n’est pas passé très loin – et de récupérer le titre de champion de France. Je pense que le PSG doit plus se tourner vers des profils que vers des noms, même si Lionel Messi ou Sergio Ramos je prends tout de suite !“, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce mercredi matin. “Il y a pas mal de postes où le PSG doit se renforcer. Au moins un latéral de chaque côté, facilement deux milieux de terrain, peut-être un défenseur central pour titiller Marquinhos et Kimpembe. Et puis il y a la question que tout le monde se pose : Kylian Mbappé restera t-il au PSG ? S’il devait partir, il faudrait trouver une pointure.”