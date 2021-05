Un stade bien garni pour le LOSC-PSG à Tel Aviv

Pour la première fois de son histoire, le match opposant le Champion de France de Ligue 1 Uber Eats (Lille) au vainqueur de la Coupe de France (le PSG) se déroulera en Israël le dimanche 1er août 2021, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv (29.400 places). Une prévente lancée le 20 avril dernier a montré un réel engouement pour l’événement, les 7500 places disponibles ayant été vendues en moins de quatre heures. Il y a trois semaines 14.000 billets de plus ont été mis à la vente pour le LOSC-PSG à Tel Aviv et on trouvé le succès. Malgré la Covid, il y aura donc un stade bien garni pour le Trophée des champions, premier match officiel de la saison, une semaine avant la reprise de la Ligue 1.