Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG aime Achraf Hakimi

On le sait, le PSG se doit de se renforcer à quelques postes. Prioritairement trouver un latéral droit haut de gamme. Et dans la Gazzetta dello Sport on trouve un profil intéressant : Achraf Hakimi (22 ans), sous contrat jusqu’en 2025 avec l’Inter. “Il y a plusieurs grands noms qui pourraient être tentés d’écouter les sirènes qui, inévitablement, commencent à se faire entendre. Cela va de Hakimi, que le PSG aime, à Lautaro qui a des admirateurs en Espagne, en passant par Lukaku que certains clubs anglais, dont City, ramèneraient volontiers en Premier League. La tâche de l’Inter est de convaincre les grands noms de croire encore au projet”, peut-on lire. Car Antonio Conte va partir, rapporte le journal sportif transalpin. L’entraîneur refuse que son club fasse des économies avec son effectif et claque la porte. Pour en revenir à Achraf Hakimi, champion d’Italie, l’Hispano-marocain (7 buts et 11 passes décisives TCC) est coté 50M€ par Transfermarkt. Ce qui situe le latéral droit passé par le Borussia Dortmund et le Real Madrid.