Pour le compte de la 34e journée le PSG sera à Metz. Le club francilien ouvrira le bal des candidats au titre qui se tiennent en trois points, Monaco jouant à Angers dimanche avant un important OL/LOSC. Pour Stéphane Bitton, chroniqueur France Bleu Paris, le PSG peut viser 15 points sur 15.

“Il reste cinq matches pour un décrocher un 10e titre de champion de France, le quatrième consécutif. Ce matin, tout est possible puisque le PSG pointe à un point du leader, Lille. Il faut faire un sans faute contre Metz, Lens entre les deux matches contre City, puis Rennes, Reims et Brest. Quelque chose qui parait tout à fait accessible pour ce PSG là. Dimanche, la confrontation entre Lyon et Lille devrait donner la tendance entre ces deux clubs. Paris est en plus le seul des quatre de tête à ne pas affronter un adversaire direct, mais il est aussi le seul en lice dans trois compétitions. La Ligue des champions va lui prendre énormément d’énergie. La problématique c’est gérer les efforts, ménager les hommes. Contre Angers, on a vu que les seconds couteaux pouvaient être à la hauteur. Il y a eu de bonnes nouvelles ces dernières heures : Marquinhos, le capitaine vaillant, a repris l’entraînement collectif. Il devrait être prêt pour mercredi, ce qui est une excellente nouvelle. Marco Verratti devrait récupérer un peu de temps de jeu demain face à Metz. Ce week-end, ça va tourner encore. Il n’y a plus beaucoup d’incertitudes sur le onze qui va jouer contre City. Colin Dagba peut inquiéter Alessandro Florenzi au poste de latéral droit. Le sprint est vraiment lancé, il faut pour le PSG continuer à y croire sans laisser de l’influx.”