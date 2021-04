Navas, Marquinhos, Diallo, Rafinha et Verratti à l’entraînement

En cette veille de match à Metz (17h, Canal Plus) comptant pour la 34e journée de Ligue 1 le PSG s’entraînait sous le soleil en fin de matinée au centre Ooredoo. Il était donc intéressant de voir l’état d’état des troupes, d’autant plus que dans cinq jours, c’est la réception de Manchester City. Keylor Navas, Marquinhos, Abdou Diallo, Rafinha, Marco Verratti, absents contre le SCO mercredi, étaient tous à l’entraînement. De bonnes nouvelles pour le PSG et Mauricio Pochettino.